У Києві та ряді областей оголосили тривогу через балістику

У Києві та ряді областей України ввечері 21 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

О 03:19 вже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичної зброї в областях з північно-східного напрямку", - попередила пресслужба Повітряних сил України.

Ворожі дрони залетіли в повітряний простір України ще ввечері. Тривогу у Києві оголосили о 03:00.

Атака на Україну 20 червня

Нагадаємо, в ніч на 20 червня Росія запустила по Україні "Шахеди". В Одесі було понад 10 влучань, унаслідок чого в місті виникли масштабні пожежі. Постраждали кілька осіб.

Під час рятувальної операції в 4-поверховому будинку обвалилися конструкції. Також пошкоджень зазнала інфраструктура залізничного вокзалу міста.

Крім цього російські дрони вдарили по Харкову та передмістю, внаслідок чого пошкоджень зазнали будинки та автомобілі. Головними цілями нічної атаки були Харків, Суми та Одеса.

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