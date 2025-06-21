ua en ru
Сб, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві та ряді областей оголосили тривогу через балістику

Субота 21 червня 2025 03:04
UA EN RU
У Києві та ряді областей оголосили тривогу через балістику Ілюстративне фото: повітряна тривога в Києві та низці областей (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Києві та ряді областей України ввечері 21 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Ворожі дрони залетіли в повітряний простір України ще ввечері. Тривогу у Києві оголосили о 03:00.

"Загроза застосування балістичної зброї в областях з північно-східного напрямку", - попередила пресслужба Повітряних сил України.

У Києві та ряді областей оголосили тривогу через балістику

О 03:19 вже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

У Києві та ряді областей оголосили тривогу через балістику

Атака на Україну 20 червня

Нагадаємо, в ніч на 20 червня Росія запустила по Україні "Шахеди". В Одесі було понад 10 влучань, унаслідок чого в місті виникли масштабні пожежі. Постраждали кілька осіб.

Під час рятувальної операції в 4-поверховому будинку обвалилися конструкції. Також пошкоджень зазнала інфраструктура залізничного вокзалу міста.

Крім цього російські дрони вдарили по Харкову та передмістю, внаслідок чого пошкоджень зазнали будинки та автомобілі. Головними цілями нічної атаки були Харків, Суми та Одеса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Повітряна тривога Дрони
Новини
В Одесі прогриміли вибухи
В Одесі прогриміли вибухи
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді