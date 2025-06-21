В Киеве на минуту объявляли тревогу: что известно

В частности, тревога в столице прозвучала в 16:22.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении КГГА.

Сразу после этого, в следующую минуту, мониторинговые и официальные каналы дали информацию об отбое тревоги.

Параллельно военные предупреждали, что для Черниговской области есть ракетная опасность. Затем угроза была уже для Киевской.

Кроме того, была зафиксирована активность тактической авиации РФ на восточном и северо-восточном направлениях.

Фото: предупреждение военных о ракетной опасности (скриншот)

В свою очередь ряд мониторинговых каналов во время тревоги в Киеве писали, что есть угроза баллистики. Однако официального подтверждения этого не было.