У Києві на хвилину оголошували тривогу: що відомо
Сьогодні вдень у Києві оголосили повітряну тривогу. Однак сигнал тривав приблизно хвилину, після чого був відбій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал "Карта повітряних тривог".
Зокрема, тривога в столиці пролунала о 16:22.
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йшлося у повідомленні КМДА.
Одразу після цього, в наступну хвилину, моніторингові та офіційні канали дали інформацію про відбій тривоги.
Паралельно військові попереджали, що для Чернігівської області є ракетна небезпека. Потім загроза була вже для Київської.
Крім того, було зафіксовано активність тактичної авіації РФ на східному та північно-східному напрямках.
Фото: попередження військових про ракетну небезпеку (скриншот)
У свою чергу низка моніторингових каналів під час тривоги у Києві писали, що є загроза балістики. Однак офіційного підтвердження цього не було.
Тривога в Києві та Україні
Нагадаємо, в ніч на 21 червня в Києві та низці областей України теж оголошували тривогу. Причиною сигналу о 03:00 стала загроза застосування балістики.
Через невеликий проміжок часу тривога поширилася по всій Україні. У Повітряних силах ЗСУ писали про загрозу балістики по всій країні, а голова Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав, що можуть бути пуски з літаків МіГ-31К.
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