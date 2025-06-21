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У Києві на хвилину оголошували тривогу: що відомо

Субота 21 червня 2025 16:44
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У Києві на хвилину оголошували тривогу: що відомо Фото: під час тривоги людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні вдень у Києві оголосили повітряну тривогу. Однак сигнал тривав приблизно хвилину, після чого був відбій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал "Карта повітряних тривог".

Зокрема, тривога в столиці пролунала о 16:22.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йшлося у повідомленні КМДА.

Одразу після цього, в наступну хвилину, моніторингові та офіційні канали дали інформацію про відбій тривоги.

Паралельно військові попереджали, що для Чернігівської області є ракетна небезпека. Потім загроза була вже для Київської.

Крім того, було зафіксовано активність тактичної авіації РФ на східному та північно-східному напрямках.

У Києві на хвилину оголошували тривогу: що відомоФото: попередження військових про ракетну небезпеку (скриншот)

У свою чергу низка моніторингових каналів під час тривоги у Києві писали, що є загроза балістики. Однак офіційного підтвердження цього не було.

Тривога в Києві та Україні

Нагадаємо, в ніч на 21 червня в Києві та низці областей України теж оголошували тривогу. Причиною сигналу о 03:00 стала загроза застосування балістики.

Через невеликий проміжок часу тривога поширилася по всій Україні. У Повітряних силах ЗСУ писали про загрозу балістики по всій країні, а голова Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав, що можуть бути пуски з літаків МіГ-31К.

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