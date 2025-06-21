ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве на минуту объявляли тревогу: что известно

Суббота 21 июня 2025 16:44
UA EN RU
В Киеве на минуту объявляли тревогу: что известно Фото: во время тревоги людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня днем в Киеве объявили воздушную тревогу. Однако сигнал длился примерно минуту, после чего был отбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал "Карта воздушных тревог".

В частности, тревога в столице прозвучала в 16:22.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении КГГА.

Сразу после этого, в следующую минуту, мониторинговые и официальные каналы дали информацию об отбое тревоги.

Параллельно военные предупреждали, что для Черниговской области есть ракетная опасность. Затем угроза была уже для Киевской.

Кроме того, была зафиксирована активность тактической авиации РФ на восточном и северо-восточном направлениях.

В Киеве на минуту объявляли тревогу: что известноФото: предупреждение военных о ракетной опасности (скриншот)

В свою очередь ряд мониторинговых каналов во время тревоги в Киеве писали, что есть угроза баллистики. Однако официального подтверждения этого не было.

Тревога в Киеве и Украине

Напомним, в ночь на 21 июня в Киеве и ряде областей Украины тоже объявляли тревогу. Причиной сигнала в 03:00 стала угроза применения баллистики.

Через небольшой промежуток времени тревога распространилась по всей Украине. В Воздушных силах ВСУ писали об угрозе баллистики по всей стране, а глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал, что могут быть пуски из самолетов МиГ-31К.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
Келлог убедил Лукашенко? Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу
Келлог убедил Лукашенко? Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде