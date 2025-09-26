У Києві хочуть заборонити гучні мотоцикли та авто: що відповіла влада на петицію

У Києві петиція із закликом заборонити рух мотоциклів та автомобілів із гучними вихлопними системами під час війни набрала необхідні 6 тисяч голосів. Столична влада вже відреагувала на звернення містян.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Київської міської ради.
Документ зареєстрували 7 липня. Автор звернув увагу, що під час війни гучні звуки від мотоциклів і авто нагадують політ дронів-камікадзе чи вибухи, через що мешканці столиці - особливо діти - відчувають страх та навіть паніку.
"Прошу заборонити їзду мотоциклів по місту на час війни", - йдеться у тексті петиції.
3 вересня вона набрала необхідну кількість підписів і була передана на розгляд.
Ще у червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону руху транспорту з вихлопними системами "прямострум" та іншими без шумопоглинача. Такий транспорт офіційно визнали небезпечним для психоемоційного стану киян.
У 2024 та 2025 роках аналогічні петиції також набирали голоси. Тоді міська влада визнавала проблему, проте наголошувала, що у поліції відсутній дієвий механізм для покарання порушників без змін у законодавстві.
4 вересня мер Києва Віталій Кличко доручив профільним департаментам і комісіям розглянути петицію.
9-10 вересня КМДА офіційно підтвердила чинність рішення від 2022 року, яким рух транспорту з вихлопними системами без шумопоглинача визнано таким, що порушує права мешканців та має бути заборонений на час воєнного стану.
Водночас у Київраді нагадали:
Попри обмежені повноваження, у КМДА заявили, що й надалі проводитимуть інформаційні кампанії та заохочуватимуть водіїв добровільно відмовлятися від транспорту з гучними вихлопними системами.
Влада також пообіцяла продовжити комунікацію з поліцією, щоб посилити контроль за дотриманням правил.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні через схожість звуку мотоциклів із "Шахедами" під час атак почали вводити обмеження для їхнього руху. У Глибоцькій громаді (Чернівецька область) та Козелецькій громаді (Чернігівська область) заборонили пересування мототранспорту вночі, а також транспортних засобів із гучними вихлопами чи без глушників.
Також ми розповідали, що у Києві поліція посилила контроль за мотоциклістами та іншими водіями, які керують транспортом без необхідних документів. Водій повинен мати права відповідної категорії, техпаспорт і страховку. За відсутність посвідчення мотоцикліста штраф складає 3400 гривень, а за відсутність страхового полісу - 425 гривень. Поліція відсторонює порушників від керування та складає постанови.