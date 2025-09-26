У Києві хочуть заборонити гучні мотоцикли та авто: що відповіла влада на петицію

У чому суть петиції

Документ зареєстрували 7 липня. Автор звернув увагу, що під час війни гучні звуки від мотоциклів і авто нагадують політ дронів-камікадзе чи вибухи, через що мешканці столиці - особливо діти - відчувають страх та навіть паніку.

"Прошу заборонити їзду мотоциклів по місту на час війни", - йдеться у тексті петиції.

3 вересня вона набрала необхідну кількість підписів і була передана на розгляд.

Попередні рішення

Ще у червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону руху транспорту з вихлопними системами "прямострум" та іншими без шумопоглинача. Такий транспорт офіційно визнали небезпечним для психоемоційного стану киян.

У 2024 та 2025 роках аналогічні петиції також набирали голоси. Тоді міська влада визнавала проблему, проте наголошувала, що у поліції відсутній дієвий механізм для покарання порушників без змін у законодавстві.

Як відреагувала влада зараз

4 вересня мер Києва Віталій Кличко доручив профільним департаментам і комісіям розглянути петицію.

9-10 вересня КМДА офіційно підтвердила чинність рішення від 2022 року, яким рух транспорту з вихлопними системами без шумопоглинача визнано таким, що порушує права мешканців та має бути заборонений на час воєнного стану.

Водночас у Київраді нагадали:

відповідальність за дотримання цих вимог покладена на Національну поліцію;

до притягнення до відповідальності водіїв за порушення можуть знадобитися зміни у законодавстві;

експлуатація авто з несправною системою вихлопу вже є порушенням ПДР і підпадає під адміністративну відповідальність.

Попри обмежені повноваження, у КМДА заявили, що й надалі проводитимуть інформаційні кампанії та заохочуватимуть водіїв добровільно відмовлятися від транспорту з гучними вихлопними системами.

Влада також пообіцяла продовжити комунікацію з поліцією, щоб посилити контроль за дотриманням правил.