В Україні почали обмежувати рух мототранспорту ввечері та під час тривоги: де діє заборона
Українці під час масованих атак російської армії почали скаржитись на керманичів мототранспорту. Адже звук мотоциклу дуже часто нагадує звук "Шахед". У низці населених пунктів вже почали вводити обмеження для їх пересування.
РБК-Україна розповідає, де вже ввели обмеження на рух мототранспорту в Україні.
Першою обмеження ввела Глибоцька територіальна громада, що у Чернівецькій області.
Що саме передбачено
З 22:00 до 08:00 години заборонено пересування мотоциклів, моторолерів та іншого двоколісного транспорту, рівень шуму яких перевищує санітарні норми (ДСТУ).
Цілодобово заборонено рух мототранспорту без справної вихлопної системи або з глушниками, що підсилюють шум.
У громаді пояснюють це рішення тим, що під час повітряних тривог і атак безпілотниками типу "Шахед" будь-який зайвий шум може заважати вчасно зреагувати або навіть дезорієнтувати.
"Гучний транспорт порушує спокій мешканців, особливо вразливих категорій - дітей, літніх людей, родин військових", - сказано у повідомленні.
Контролювати виконання заборони має поліція. Зокрема, у правоохоронці здійснюватимуть перевірки та рейди та реагуватимуть на звернення громадян щодо порушень.
Ще одна громада ввела заборону
Обмеження на пересування мототранспортом ввела і Козелецька селищна рада, що у Чернігівській області.
"У зв’язку з численними скаргами мешканців громади на надмірний шум від мотоциклів, особливо у вечірній та нічний час, у Козелецькій громаді прийнято рішення про обмеження у русі деяких транспортних засобів на території Козелецької селищної територіальної громади", - сказано у повідомленні.
На всій території громади заборонено рух мототранспорту, який:
- не обладнаний шумопоглиначами (глушниками);
- має так звану вихлопну систему "прямотік";
- здійснює агресивне або небезпечне керування.
Також встановлено заборону на пересування мототранспорту з підвищеним рівнем шуму у період з 22:00 до 08:00 щодобово та під час повітряної тривоги.
У разі виявлення порушень, поліція може:
- зупиняти такі транспортні засоби;
- вилучати їх на штрафмайданчик;
- фіксувати факти участі неповнолітніх у керуванні технікою.
Нагадаємо, за словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, останнім часом російські війська посилили атаки на різні регіони України. Зокрема, вони змінили тактику застосування ударних дронів типу "Шахед".
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