Без прав чи страхування? Якими штрафами карають мотоциклістів

Під час керування транспортним засобом кожен водій повинен мати певні документи, щоб не отримати штраф. Тим часом мотоциклістів можуть серйозно покарати за їзду без посвідчення водія відповідної категорії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Які документи повинен мати кожен водій

Громадянам розповіли, що патрульні інспектори у Києві:

пильно слідкують за дотриманням Правил дорожнього руху (ПДР) на вулицях;

притягують порушників до відповідальності.

Наголошується, що керуючи механічним транспортним засобом, водій повинен мати такі документи:

посвідчення водія відповідної категорії;

реєстраційний документ на транспортний засіб;

чинний страховий поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Як карають мотоциклістів без документів

Згідно з інформацією правоохоронців, мотопатрульні столиці продовжують виявляти порушників ПДР.

Так, у Шевченківському районі міста інспектори виявили двох громадян, які керували мототранспортом Honda та Yamaha без посвідчення водія відповідної категорії.

Спілкування з одним із порушників (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Уточнюється, що з обома керманичами поліцейські:

провели профілактичні бесіди;

відсторонили їх від керування транспортним засобом;

винесли на них постанови за частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - керування транспортним засобом особою, яка не має такого права.

Варто зазначити, що таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Станом на сьогодні це - 3400 гривень.

Тим часом патрулюючи Печерський район столиці, інспектори виявили водія мотоцикла Boxer, який порушив ПДР.

Ще один порушник ПДР на мотоциклі (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Перевіривши документи у водія, ми встановили, що чоловік керував транспортним засобом без дійсного страхового поліса", - розповіли у поліції.

Щодо цього містянина було вжито таких заходів:

проведене роз'яснення про недопустимість таких порушень в майбутньому;

відсторонення від керування транспортним засобом;

винесення постанови за частиною 1 статті 126 КУпАП - керування транспортним засобом без відповідних документів.

Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 425 гривень.

"Кермуйте відповідально та дотримуйтесь правил", - підсумували у патрульній поліції Києва.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)