ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві хочуть заборонити гучні мотоцикли та авто: що відповіла влада на петицію

П'ятниця 26 вересня 2025 21:59
UA EN RU
У Києві хочуть заборонити гучні мотоцикли та авто: що відповіла влада на петицію Фото: Мотоцикл на дорозі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві петиція із закликом заборонити рух мотоциклів та автомобілів із гучними вихлопними системами під час війни набрала необхідні 6 тисяч голосів. Столична влада вже відреагувала на звернення містян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Київської міської ради.

У чому суть петиції

Документ зареєстрували 7 липня. Автор звернув увагу, що під час війни гучні звуки від мотоциклів і авто нагадують політ дронів-камікадзе чи вибухи, через що мешканці столиці - особливо діти - відчувають страх та навіть паніку.

"Прошу заборонити їзду мотоциклів по місту на час війни", - йдеться у тексті петиції.

3 вересня вона набрала необхідну кількість підписів і була передана на розгляд.

Попередні рішення

Ще у червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону руху транспорту з вихлопними системами "прямострум" та іншими без шумопоглинача. Такий транспорт офіційно визнали небезпечним для психоемоційного стану киян.

У 2024 та 2025 роках аналогічні петиції також набирали голоси. Тоді міська влада визнавала проблему, проте наголошувала, що у поліції відсутній дієвий механізм для покарання порушників без змін у законодавстві.

Як відреагувала влада зараз

4 вересня мер Києва Віталій Кличко доручив профільним департаментам і комісіям розглянути петицію.

9-10 вересня КМДА офіційно підтвердила чинність рішення від 2022 року, яким рух транспорту з вихлопними системами без шумопоглинача визнано таким, що порушує права мешканців та має бути заборонений на час воєнного стану.

Водночас у Київраді нагадали:

  • відповідальність за дотримання цих вимог покладена на Національну поліцію;
  • до притягнення до відповідальності водіїв за порушення можуть знадобитися зміни у законодавстві;
  • експлуатація авто з несправною системою вихлопу вже є порушенням ПДР і підпадає під адміністративну відповідальність.

Попри обмежені повноваження, у КМДА заявили, що й надалі проводитимуть інформаційні кампанії та заохочуватимуть водіїв добровільно відмовлятися від транспорту з гучними вихлопними системами.

Влада також пообіцяла продовжити комунікацію з поліцією, щоб посилити контроль за дотриманням правил.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні через схожість звуку мотоциклів із "Шахедами" під час атак почали вводити обмеження для їхнього руху. У Глибоцькій громаді (Чернівецька область) та Козелецькій громаді (Чернігівська область) заборонили пересування мототранспорту вночі, а також транспортних засобів із гучними вихлопами чи без глушників.

Також ми розповідали, що у Києві поліція посилила контроль за мотоциклістами та іншими водіями, які керують транспортом без необхідних документів. Водій повинен мати права відповідної категорії, техпаспорт і страховку. За відсутність посвідчення мотоцикліста штраф складає 3400 гривень, а за відсутність страхового полісу - 425 гривень. Поліція відсторонює порушників від керування та складає постанови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Новини
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"