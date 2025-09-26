В Киеве хотят запретить шумные мотоциклы и авто: что ответили власти на петицию
В Киеве петиция с призывом запретить движение мотоциклов и автомобилей с громкими выхлопными системами во время войны набрала необходимые 6 тысяч голосов. Столичные власти уже отреагировали на обращение горожан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского городского совета.
В чем суть петиции
Документ зарегистрировали 7 июля. Автор обратил внимание, что во время войны громкие звуки от мотоциклов и авто напоминают полет дронов-камикадзе или взрывы, из-за чего жители столицы - особенно дети - испытывают страх и даже панику.
"Прошу запретить езду мотоциклов по городу на время войны", - говорится в тексте петиции.
3 сентября она набрала необходимое количество подписей и была передана на рассмотрение.
Предыдущие решения
Еще в июне 2022 года Киевсовет принял решение о запрете движения транспорта с выхлопными системами "прямоток" и другими без шумопоглотителя. Такой транспорт официально признали опасным для психоэмоционального состояния киевлян.
В 2024 и 2025 годах аналогичные петиции также набирали голоса. Тогда городские власти признавали проблему, однако отмечали, что у полиции отсутствует действенный механизм для наказания нарушителей без изменений в законодательстве.
Как отреагировала власть сейчас
4 сентября мэр Киева Виталий Кличко поручил профильным департаментам и комиссиям рассмотреть петицию.
9-10 сентября КГГА официально подтвердила действие решения от 2022 года, которым движение транспорта с выхлопными системами без шумопоглотителя признано нарушающим права жителей и должно быть запрещено на время военного положения.
В то же время в Киевсовете напомнили:
- ответственность за соблюдение этих требований возложена на Национальную полицию;
- для привлечения к ответственности водителей за нарушения могут понадобиться изменения в законодательстве;
- эксплуатация авто с неисправной системой выхлопа уже является нарушением ПДД и подпадает под административную ответственность.
Несмотря на ограниченные полномочия, в КГГА заявили, что и в дальнейшем будут проводить информационные кампании и поощрять водителей добровольно отказываться от транспорта с громкими выхлопными системами.
Власти также пообещали продолжить коммуникацию с полицией, чтобы усилить контроль за соблюдением правил.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине из-за схожести звука мотоциклов с "Шахедами" во время атак начали вводить ограничения для их движения. В Глыбокской громаде (Черновицкая область) и Козелецкой громаде (Черниговская область) запретили передвижение мототранспорта ночью, а также транспортных средств с громкими выхлопами или без глушителей.
Также мы рассказывали, что в Киеве полиция усилила контроль за мотоциклистами и другими водителями, которые управляют транспортом без необходимых документов. Водитель должен иметь права соответствующей категории, техпаспорт и страховку. За отсутствие удостоверения мотоциклиста штраф составляет 3400 гривен, а за отсутствие страхового полиса - 425 гривен. Полиция отстраняет нарушителей от управления и составляет постановления.