У Києві в громадському транспорті оголошуватимуть хвилину мовчання під час зупинок

З лютого в київському громадському транспорті вводиться щоденне оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Водії міського транспорту кожного дня будуть включати оголошення під час зупинок.

З 8 лютого 2025 року у Києві вступив у дію наказ № 27 "Про запровадження в міському пасажирському транспорті загального користування щоденного оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання", який передбачає щоденне оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання в міському пасажирському транспорті загального користування.

Це рішення було ухвалене для виконання постанови Київської міської ради від 30 січня 2025 року (№ 6/10473).

Згідно з новими правилами, водії автобусів, трамваїв і тролейбусів зобов'язані в проміжку між 08:50 та 09:00 щодня, під час зупинки на місцях, призначених для посадки та висадки пасажирів, одноразово включати оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Рух транспорту буде відновлюватися лише після завершення оголошення.