В Киеве в общественном транспорте будут объявлять минуту молчания во время остановок
С февраля в киевском общественном транспорте вводится ежедневное объявление об общенациональной минуте молчания. Водители городского транспорта каждый день будут включать объявления во время остановок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевпастранс".
С 8 февраля 2025 года в Киеве вступил в действие приказ № 27 "О введении в городском пассажирском транспорте общего пользования ежедневного объявления об общенациональной минуте молчания", который предусматривает ежедневное объявление об общенациональной минуте молчания в городском пассажирском транспорте общего пользования.
Это решение было принято для выполнения постановления Киевского городского совета от 30 января 2025 года (№ 6/10473).
Согласно новым правилам, водители автобусов, трамваев и троллейбусов обязаны в промежутке между 08:50 и 09:00 ежедневно, во время остановки на местах, предназначенных для посадки и высадки пассажиров, однократно включать объявления об общенациональной минуте молчания.
Движение транспорта будет восстанавливаться только после завершения объявления.
Напомним, что глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко провел совещание относительно режима движения общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. По его словам, есть как предложения, так и замечания.