Чи скасують зупинку транспорту в Києві під час тривоги: нова інформація від КМВА

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко провів нараду щодо режиму руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги. За його словами, є як пропозиції, так і зауваження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника КМВА у Facebook.

Хто взяв участь у нараді та про що говорили

Ткаченко розповів, що в нараді щодо режиму руху громадського транспорту в Києві під час повітряної тривоги взяли участь:

військові;

представники ДСНС;

представники Національної поліції;

посадовці;

представники підприємств транспортного сектору.

Він наголосив, що всі напрацювання на цю тему узгоджуються з урахуванням безпекового аспекту.

"Є пропозиції, а є й зауваження. Чуємо і враховуємо всі конструктивні позиції. Наразі можу констатувати, що нам вдалося активізувати здоровий діалог, необхідний для розв'язання проблеми транспортного колапсу в Києві під час тривог", - повідомив очільник КМВА.

Він зауважив, що "транспортний колапс" - не фігура мовлення, адже зупинка комунального транспорту в місті:

паралізує рух (в першу чергу - між берегами Дніпра);

призводить до скупчення людей;

створює додаткові загрози безпековій ситуації (а не розв'язує питання безпеки).

"Не менш важливо, що вечірні тривалі тривоги та зупинка транспорту призводять до того, що люди не встигають потрапити до домівок після відбою через закінчення робочих змін у транспорті", - додав посадовець.

Ткаченко нагадав, що не можна водночас нехтувати громадською безпекою, адже "Київ залишається стратегічною ціллю для повітряних ударів противника".

За його словами, можливі варіанти розв'язання питання руху транспорту під час повітряної тривоги вже розглянуті.

"На черзі - їх оформлення в рішення, яке враховуватиме безпековий компонент, і водночас відновить здоровий ритм пасажирських перевезень у Києві", - пояснив глава КМВА і додав, що з цією метою доручив оперативно створити робочу групу - із залученням всіх представлених на нараді сторін.

"Її завдання - фіналізувати алгоритми дій для пасажирів та водіїв громадського транспорту на випадок повітряної тривоги. Ці напрацювання ми винесемо на розгляд наступного засідання Ради оборони Києва", - підсумував Ткаченко.