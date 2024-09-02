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В Киеве общественный транспорт для учеников снова стал бесплатным: что для этого нужно

Понедельник 02 сентября 2024 11:28
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В Киеве общественный транспорт для учеников снова стал бесплатным: что для этого нужно Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 1 сентября в Киеве гражданский транспорт снова становится бесплатным для учащихся. Впрочем, для этого необходимо иметь при себе ученический билет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев Цифровой".

Как заказать ученический билет:

в приложении "Киев Цифровой" выберите сервис "Заказ ученического";

  • заполните данные ученика и закажите цифровой билет;
  • получите номер, а также пин-код ученического после того, как учебное заведение подтвердит данные;
  • добавьте ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".

"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой", - добавляет Telegram-канал.

Также, если у вас нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому.

Учебный год 2024-2025

В конце июля Кабинет министров Украины утвердил начало и конец учебного года. Согласно решению, учеба продлится со 2 сентября до 30 июня 2025 года.

Тем временем Министерство образования и науки (МОН) заявляло о введении новой программа "Школа офлайн", которая позволит вернуть 300 тысяч детей к обучению в школах.

Также РБК-Украина рассказывало и о том, как будут работать столичные школы в условиях полномасштабной войны.

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