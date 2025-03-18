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У Києві громадський транспорт почне працювати під час тривог, але не весь

Ілюстративне фото: у Києві громадський транспорт почне працювати під час тривог (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Києві громадський транспорт почне працювати і під час повітряних тривог. Нововведення почнуть діяти з 21 березня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у Telegram.

За словами Ткаченка, з 21 березня громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, працюватиме за новими правилами.

Зокрема, під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху. В цей момент пасажири зможуть залишити салон за бажанням.

Потім водії повідомляють про можливість подальшого руху, і після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.

"Відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв. Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися", - написав Ткаченко.

Водночас у КМДА уточнили, у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

Також, за даними КМДА, "Київський метрополітен" поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

Рух транспорту у Києві

Нагадаємо, Київ був єдиним містом в Україні, де під час оголошення повітряних тривог зупиняють рух громадського транспорту.

Окрім цього нещодавно у Києві дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Водночас рух з правого на лівий - залишається поки що закритим.

Також ми писали, що у Києві перевірять спецперепустки, видані для пересування вночі. Деякі з них можуть вилучити.

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КиївПовітряна тривога