Механізм узгоджений. Чи поїде транспорт у Києві під час тривоги і хто має дати "добро"

У Києві уже погодили механізм відновлення повноцінного руху муніципального наземного транспорту, але питання зняття обмежень у роботі метро досі залишається відкритим. Рішення щодо цього мають ухвалити на засіданні Ради оборони Києва до кінця тижня.

Про це РБК-Україна розповіли в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Як працюватиме громадський транспорт

З 2022 року столичний муніципальний транспорт зупиняють під час повітряних тривог, також перестає курсувати метро на наземних станціях. Втім, зараз у КМВА розглядають механізми, які допоможуть відновити рух транспорту.

"Вже погоджено механізм відновлення повноцінного руху муніципального наземного транспорту. У разі оголошення повітряної тривоги водій довозитиме пасажирів до найближчої зупинки, пропонуватиме скористатися укриттям, а потім продовжуватиме маршрут", - повідомили у відомстві.

Також вони наголосили, що рішення Ради оборони Києва щодо обмежень руху під час тривог виконується лише муніципальним транспортом, а приватними перевізниками - ні.

"Питання зняття обмежень в русі метро - поки не вирішене. Попередньо, засідання Ради оборони Києва, де це питання буде внесене на порядок денний, заплановане до кінця тижня. Але це робочий графік, який може змінитися", - розповіли у КМВА.

Раніше голова КМВА Тимур Ткаченко у коментарі РБК-Україна повідомляв, що влада планує використати досвід "Укрзалізниці", яка не зупиняє рух міської електрички під час тривог, але у метрополітену є свої особливості.

"За моїм дорученням КП "Київський метрополітен" готує своє бачення, як ми можемо відновити рух за умови продуманих заходів безпеки", - зазначив Ткаченко.

Що треба знати про обмеження руху транспорту

Київ залишається єдиним містом в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час оголошення тривог. Через це часто виникає колапс на дорогах, особливо складно добратись киянам з правого на лівий берег і навпаки, оскільки рух метро наземними частинами заборонений. Ситуацію також ускладнює обмеження руху по Південному мосту.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що невдовзі можуть частково відкрити рух цією частиною.

"У грудні 2024 року міська влада знову зверталася до військових і тоді згоди на відкриття руху у звичному режимі Південним мостом не було. На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме - дозволити рух транспорту з лівого на правий берег", - заявив мер.

Кияни неодноразово писали петиції, аби міська влада переглянула своє рішення щодо зупинки транспорту, але лише зараз почали розглядати нові механізми його роботи.