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В Києві - град та шквали. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 4 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 червня, в Україні особливо не відрізнятиметься від попередніх днів. При цьому в Києві можливі град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У другій половині дня 4 червня "гілка" може гойднутися і накрити нестійкою грозовою погодою Одещину та значну частину центральних областей, окрім Дніпра з районами і Полтавщини", - розповіла вона.

На сході серйозні опади малоймовірні, хіба що по Харківщині та Луганщині "заблукають" якість локальні дощі.

На Запоріжжі, Донеччині, в Криму та в більшості районів Миколаївщини передбачається суха спекотна погода.

"Температура повітря в Україні 4 червня буде високою, до спеки, на півдні, сході та в центральній частині, вдень +26....+33 градуси. На півночі впродовж дня помірніше, +25....+28 градусів. На заході України очікується повітря відчутно свіжішим, +22...+25 градусів", - додала синоптик.

Погода у Києві та протягом тижня в Україні

У Києві 4 червня короткочасні періодичні дощі, грози, при грозі можливий град та шквали. Температура повітря коливатиметься в столиці поблизу "чудових комфортних +25 градусів". Увесь тиждень буде в Україні теплим, до спеки.

А ось з наступного понеділка, з 10 червня, відчутно знизиться температура повітря в західних, північних та центральних областях, вдень буде +17....+22 градуси.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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