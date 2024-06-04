В Киеве - град и шквалы. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"Во второй половине дня 4 июня "ветка" может качаться и накрыть неустойчивой грозовой погодой Одесщину и значительную часть центральных областей, кроме Днепра с районами и Полтавщины", - рассказала она.

На востоке серьезные осадки маловероятны, разве что по Харьковщине и Луганщине "заблудятся" локальные дожди.

В Запорожье, в Донецкой области, Крыму и в большинстве районов Николаевщины предполагается сухая жаркая погода.

"Температура воздуха в Украине 4 июня будет высокой, до жары, на юге, востоке и в центральной части, днем ​​+26...+33 градуса. На севере в течение дня умереннее, +25...+28 градусов. На западе Украины ожидается воздух ощутимо более свежий, +22...+25 градусов", - добавила синоптик.

Погода в Киеве и в течение недели в Украине

В Киеве 4 июня кратковременные периодические дожди, грозы, при грозе возможен град и шквалы. Температура воздуха будет колебаться в столице вблизи "отличных комфортных +25 градусов". Всю неделю будет в Украине теплой, до жары.

А вот со следующего понедельника, с 10 июня, ощутимо снизится температура воздуха в западных, северных и центральных областях, днем ​​будет +17...+22 градуса.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.