У Києві горів житловий будинок через атаку дронів: у ДСНС показали наслідки

Як поінформували надзвичайники, пожежа у Подільському районі Києва сталася на 3 поверсі житлової триповерхівки.

"Вогонь перекинувся на мансардний поверх. Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей", - розповіли у ДСНС.

Також зазначається, що пожежу у столиці ліквідували о 23:29 на площі 100 кв. м.

Надзвичайники додали, що обійшлося без постраждалих.

Ворожа атака дронів на Київ 21 березня

Нагадаємо, ввечері напередодні був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе у бік України для чергової повітряної атаки. Ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір країни з різних напрямків.

Через загрозу ударів "Шахедів" у низці областей оголосили повітряну тривогу.

У Києві на тлі дронової атаки було чути вибухи, місцева влада розповіла про роботу ППО у столиці, зокрема на лівому березні та в районі Пущі-Водиці. Фіксувався рух БПЛА противника у бік центру столиці.

У мерії інформували, що внаслідок падіння уламків збитого дрона противника на дах житлового будинку в Подільському районі Києва сталося загоряння.