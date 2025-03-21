У Києві уламки дрона впали на дах житлового будинку
Російські окупанти сьогодні, 21 березня, ввечері атакували Київ дронами. Уламки одного з безпілотників упали на дах житлового будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram і мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі сталося загоряння", - написав Ткаченко.
Він уточнив, що на місце інциденту вже вирушили рятувальники.
Також начальник КМВА закликав киян перебувати в укритті, оскільки тривога триває.
Оновлено 22:32
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що пожежа почалася на четвертому поверху чотириповерхівки. До медиків поки що ніхто не звертався.
Оновлено: пожежу локалізували, постраждалих немає
Пізніше мер столиці розповів, що пожежу в будинку в Подільському районі вже локалізували.
Між тим мешканців місто просять лишатися в укриттях, позаяк дронова атака триває, й в районі Пущі Водиці в столиці працюють сили ППО.
Також Кличко поінформував, що із будинку в Подільському районі столиці евакуювали чотирьох людей.
"Постраждалих наразі немає. Пожежу екстрені служби локалізували", - додав він.
Міський голова також розповів, що був зафіксований ще один БПЛА противника, який рухався у бік центра Києва.
Атака дронів
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 21 березня, запустили по Україні свої дрони-камікадзе. Частина з них уже долетіла до Києва.
Мер Віталій Кличко повідомляв, що на лівому березі столиці працює протиповітряна оборона.
Також росіяни вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Відомо, що одна жінка загинула. При цьому ще п'ятеро мирних жителів отримали поранення.
Станом на зараз тривогу оголошено в більшості областей України.
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