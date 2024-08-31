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У Києві горить п'ятиповерхівка (фото, відео)

Київ, Субота 31 серпня 2024 13:53
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У Києві горить п'ятиповерхівка (фото, відео) Фото: у Києві сталася пожежа на даху п'ятиповерхівки (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

31 серпня у Києві спалахнула пожежа. Вогонь виник на даху п'ятиповерхівки у Солом'янському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА, КМВА, Патрульну поліцію Києва, ДСНС України.

"В Солом’янському районі на даху 5-типоверхового житлового будинку спалахнула пожежа. Ранг пожежі 2", - йдеться у повідомленні КМВА.

У КМДА, своєю чергою, зазначили, що за попередньою інформацією горить дах 5-поверхового будинку на вул. Авіаконструктора Антонова.

На місці працюють всі екстрені служби. Площа пожежі уточнюється. Важливо - дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні.

"Площа пожежі на даху 5-типоверхового житлового будинку в
Солом’янському районі приблизно 700 м.кв", - додали у КМВА.

За даними КМДА на 14:15, рятувальникам вдалось локалізувати пожежу.

Пожежу гасять 60 рятувальників

За даними ДСНС України, 31 серпня о 13:10 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у Солом'янському районі.

"На місці працює 60 рятувальників та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки", - констатували у відомстві, підтвердивши епіцентр НП та площу пожежі.

Фото з місця пожежі п'ятиповерхівки у Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

Складнощі руху транспорту

У патрульній поліції Києва додали, що у зв'язку з пожежею житлового будинку, на вулицях Авіаконструктора Антонова та Волинській, рух транспорту ускладнений.

"На місці екстренні служби ліквідовують загоряння. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - звернулись до містян правоохоронці.

У Києві горить п'ятиповерхівка (фото, відео)

Пожежі у Києві

Зазначимо, що ця пожежа далеко не перша, яка відбувається у Києві у житловому будинку.

Наприклад, у червні теж у Києві горіла багатоповерхівка. Вогнеборцям вдалося врятувати трьох дітей та дорослих, але без постраждалих не обійшлося.

А у березні через пожежу у багатоповерхівці на Шулявці у Києві загинула людина.

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