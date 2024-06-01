У Києві горіла висотка: є постраждалі, врятовані діти (фото)
У Києві горіла багатоповерхівка. Вогнеборцям вдалось врятувати трьох дітей та дророслих. Без постраждалих не обійшлося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Загорання сталося в електрощитовій 16-поверхового житлового будинку з 1 по 14 поверх, також зайнялося електрообладнання в підвальному приміщенні", - йдеться у повідомленні.
В ході розвідки із задимленої будівлі підрозділами ДСНС врятовано трьох дітей та вісім дорослих.
"Для порятунку також застосовувалась спеціальна висотна техніка ДСНС.Трьом дорослим було надано медичну допомогу на місці. Попередній діагноз - гостра реакція на стрес", - додали рятувальники.
Пожежу ліквідували за пів години. Причина з'ясовується.
Пожежі у Києві
31 травня в Києві в торговому центрі Lavina Mall піднявся дим. У ДСНС уточнили, що пожежі у ТЦ немає. А причину задимлення встановлюють.
Наприкінці травня у Києві спалахнула пожежа на станції технічного обслуговування.
Крім того, у березні у Шевченківському районі Києва горіла багатоповерхівка, загинула жінка.
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