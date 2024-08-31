В Киеве горит пятиэтажка (фото, видео)
31 августа в Киеве вспыхнул пожар. Огонь возник на крыше пятиэтажки в Соломенском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА, КГВА, Патрульную полицию Киева, ГСЧС Украины.
"В Соломенском районе на крыше 5-этажного жилого дома вспыхнул пожар. Ранг пожара 2", - говорится в сообщении КГВА.
В КГГА, в свою очередь, отметили, что по предварительной информации горит крыша 5-этажного дома по ул. Авиаконструктор Антонова.
На месте работают все экстренные службы. Площадь пожара уточняется. Важно - данные относительно пострадавших на эту минуту отсутствуют.
"Площадь пожара на крыше 5-ти этажного жилого дома в Соломенском районе примерно 700 м.кв", - добавили в КГВА.
По данным КГГА на 14:15, спасателям удалось локализовать пожар.
Пожар тушат 60 спасателей
По данным ГСЧС Украины, 31 августа в 13:10 поступило сообщение о пожаре жилого дома в Соломенском районе.
"На месте работает 60 спасателей и 16 единиц пожарно-спасательной техники", - констатировали в ведомстве, подтвердив эпицентр ЧП и площадь пожара.
Фото с места пожара пятиэтажки в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)
Сложности движения транспорта
В патрульной полиции Киева добавили, что в связи с пожаром жилого дома, на улицах Авиаконструктора Антонова и Волынской, движение транспорта затруднено.
"На месте экстренные службы ликвидируют возгорание. Патрульные обеспечивают регулировку дорожного движения. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!"- обратились к горожанам правоохранители.
Пожары в Киеве
Отметим, что этот пожар далеко не первый, который происходит в Киеве в жилом доме.
Например, в июне тоже в Киеве горела многоэтажка. Огнеборцам удалось спасти троих детей и взрослых, но без пострадавших не обошлось.
А в марте из-за пожара в многоэтажке на Шулявке в Киеве погиб человек.
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