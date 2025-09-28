У Києві горить лікарня через атаку РФ: можуть бути постраждалі

Удар по Україні

Росія у неділю, 28 вересня, масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Як відомо, під ударом були Запоріжжя, Київ та Київська область.

У Києві зафіксовані влучання та падіння уламків у низці районів - Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, а також у Солом'янському. Відомо про пошкодження будинків.

Саном на 8:00 у Києві шість постраждалих. За словами мера, пʼятьох із них госпіталізували.

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 21. Двоє постраждалих у важкому стані.