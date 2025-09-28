UA

У Києві горить лікарня через атаку РФ: можуть бути постраждалі

Ілюстративне фото: у Києві через атаку РФ загорілася лікарня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві через російську атаку загорілася лікарня зранку 28 вересня. Через пожежу можуть бути постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі", - повідомив він.

За уточненими даними, у Святошинському районі міста у двір житлового будинку впали уламки. Внаслідок атаки там горіли кілька автомобілів. Пожежу вже загасили.

 

Удар по Україні

Росія у неділю, 28 вересня, масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Як відомо, під ударом були Запоріжжя, Київ та Київська область.

У Києві зафіксовані влучання та падіння уламків у низці районів - Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, а також у Солом'янському. Відомо про пошкодження будинків.

Саном на 8:00 у Києві шість постраждалих. За словами мера, пʼятьох із них госпіталізували.

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 21. Двоє постраждалих у важкому стані.

