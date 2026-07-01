У центрі Києва горить готель після атаки дронів

Контекст новини

Як ми вже повідомляли, російські окупанти 1 липня дронами атакували Київ. У столиці та на підступах до міста працюють сили ППО.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Ірландії заявив, що росіяни сьогодні вночі можуть провести новий масований удар по Україні. Таку інформацію отримала українська розвідка.