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В центре Киева горит отель после атаки дронов

00:10 02.07.2026 Чт
1 мин
Что известно о ситуации в Шевченковском районе столицы?
aimg Филипп Бойко
Фото: спасатели ГСЧС (ГСЧС Украины)

Ночная атака на Киев привела к пожару в отеле. На месте работают спасатели ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко .

Чиновник проинформировал, что пожар зафиксирован в центральном, Шевченковском районе Киева. Сейчас там горит гостиничное помещение.

Возгорание стало результатом атаки оккупантов РФ на столицу. На место прибыли спасатели ГСЧС и медики.

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Контекст новости

Как мы уже сообщали, российские кафиры 1 июля дронами атаковали Киев. В столице и на подступах к городу работают силы ПВО.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Ирландии заявил, что россияне сегодня ночью могут провести новый массированный удар по Украине. Такую информацию получила украинская разведка.

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