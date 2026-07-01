На підступах і в Києві працює ППО, росіяни атакують столицю дронами

У Києві сьогодні, 1 липня, увечері пролунали вибухи. На підступах до міста працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram .

"Кияни зараз на підступах до столиці працюють підрозділи ППО по ворожих цілях", - зазначив Ткаченко.

За його словами, є ймовірність подальшого руху дронів у бік столиці. Також є ймовірність комбінованої атаки найближчими днями.

Начальник КМВА закликав киян перебувати в укриттях до відбою.

Варто зауважити, що у Києві вже кілька разів за сьогоднішній вечір оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали писали про те, що у бік столиці летіли реактивні дрони.

Оновлено 23:20

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що до столиці наближаються дрони з кількох напрямків. При цьому, за його словами, є загроза атаки в кілька етапів.

Мер столиці повідомив про перші наслідки атаки: зокрема, у Деснянському районі уламки дронів впали біля приватного будинку, пожежі немає.

У Шевченківському районі уламки попередньо впали на територію нежитлової будівлі.

Оновлено 22:29

У Києві знову пролунали вибухи.

Оновлено 22:47

За словами мера Віталія Кличка, над Києвом фіксують два ворожі дрони. Працює ППО.

Загроза масованого удару

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Ірландії заявив, що росіяни сьогодні вночі можуть провести новий масований удар по Україні. Таку інформацію отримала українська розвідка.

Голова держави закликав усіх українців реагувати на повітряні тривоги.