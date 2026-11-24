Опів на одинадцяту ввечері вівторка Кличко повідомив про пожежу у Шевченківському районі.

"У Шевченківському районі влучання уламків БпЛА та пожежа на 1-2 поверхах 16-поверхового житлового будинку. А також - у дворі будинку.

Екстрені служби прямують на місце", - написав він.

Пізніше з'явилось повідомлення про двох постраждалих в результаті атаки росіян на багатоповерхівку. Обом медики надали допомогу на місці, повідомив мер.

Атака на Київ 24 листопада та нещодавні НП

Як відомо, ворог обстрілював столицю також вдень вівторка. В результаті загорілися склади у Голосіївському районі. Пожежу вже загасили.