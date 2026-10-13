У Києві горить 9-поверхівка після удару РФ

Росія ударила по Києву

Кличко зазначив, що є влучання після обстрілу у Деснянському районі столиці. Це 9-поверховий будинок.

"Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце", - каже він.

Оновлено о 23.06

Пізніше Кличко додав, що також у Деснянському районі внаслідок атаки палає складська будівля. Рятувальники їдуть на місце події.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 жовтня увечері у столиці пролунали вибухи. Окупанти запустили по місту балістику.

Повітряну тривогу оголосили практично одночасно із серією вибухів.