В Киеве горит 9-этажка после удара РФ

Россия ударила по Киеву

Кличко отметил, что есть попадание после обстрела в Деснянском районе столицы. Это 9-этажное здание.

"Есть пожар. Экстренные службы направляются на место", - говорит он.

Обновлено в 23.06

Позже Кличко добавил, что также в Деснянском районе в результате атаки пылает складское здание. Спасатели едут на место происшествия

Ранее РБК-Украина писала, что 13 октября вечером в столице прогремели взрывы. оккупанты запустили по городу баллистику.

Воздушная тревога была объявлена ​​практически одновременно с серией взрывов.