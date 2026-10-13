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В Киеве горит 9-этажка после удара РФ

23:04 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: в Киеве горит 9-этажка после обстрела (Getty Images)

Россия попала в девятиэтажное здание в Деснянском районе Киева. На месте удара начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Владимира Кличко в Telegram.

Россия ударила по Киеву

Кличко отметил, что есть попадание после обстрела в Деснянском районе столицы. Это 9-этажное здание.

"Есть пожар. Экстренные службы направляются на место", - говорит он.

Обновлено в 23.06

Позже Кличко добавил, что также в Деснянском районе в результате атаки пылает складское здание. Спасатели едут на место происшествия

Ранее РБК-Украина писала, что 13 октября вечером в столице прогремели взрывы. оккупанты запустили по городу баллистику.

Воздушная тревога была объявлена ​​практически одновременно с серией взрывов.

Кроме того, чиновники США объяснили отсутствие предупреждения о пусках российской баллистики по Киеву 12 октября "плохой погодой".

Также в ГСЧС Украины показали фото из Киева, где в результате атаки 7 октября погибли два человека.

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