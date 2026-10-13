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У Києві горить 9-поверхівка після удару РФ

23:04 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
У Києві горить 9-поверхівка після удару РФ Фото: у Києві горить 9-поверхівка після обстрілу (Getty Images)
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Росія поцілила у дев'ятиповерховий будинок у Деснянському районі Києва. На місці удару зайнялася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Володимира Кличка у Telegram.

Росія ударила по Києву

Кличко зазначив, що є влучання після обстрілу у Деснянському районі столиці. Це 9-поверховий будинок.

"Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце", - каже він.

Оновлено о 23.06

Пізніше Кличко додав, що також у Деснянському районі внаслідок атаки палає складська будівля. Рятувальники їдуть на місце події.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 жовтня увечері у столиці пролунали вибухи. Окупанти запустили по місту балістику.

Повітряну тривогу оголосили практично одночасно із серією вибухів.

Крім того, чиновники США пояснили відсутність попередження про пуски російської балістики по Києву 12 жовтня "поганою погодою".

Також у ДСНС України показали фото з Києва, де унаслідок атаки 7 жовтня загинуло двоє людей.

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