В Киеве горит 9-этажка после удара РФ
Россия попала в девятиэтажное здание в Деснянском районе Киева. На месте удара начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Владимира Кличко в Telegram.
Россия ударила по Киеву
Кличко отметил, что есть попадание после обстрела в Деснянском районе столицы. Это 9-этажное здание.
"Есть пожар. Экстренные службы направляются на место", - говорит он.
Обновлено в 23.06
Позже Кличко добавил, что также в Деснянском районе в результате атаки пылает складское здание. Спасатели едут на место происшествия
Ранее РБК-Украина писала, что 13 октября вечером в столице прогремели взрывы. оккупанты запустили по городу баллистику.
Воздушная тревога была объявлена практически одновременно с серией взрывов.
Кроме того, чиновники США объяснили отсутствие предупреждения о пусках российской баллистики по Киеву 12 октября "плохой погодой".
Также в ГСЧС Украины показали фото из Киева, где в результате атаки 7 октября погибли два человека.