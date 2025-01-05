У Києві горіла квартира: загинули двоє людей

Нагадаємо, що днями у курортній Ворохті Івано-Франківської області сталася пожежа у санаторії. З будівлі евакуювали понад 100 осіб.

РБК-Україна також повідомляло, що під Києвом спалахнула пожежа у новорічну ніч. Рятувальники повідомили про загибель двох осіб.

Також, як відомо, росіяни у новорічну ніч запускали по Україні дрони. У Києві впали уламки, це призвело до пожеж та руйнувань. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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