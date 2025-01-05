В Киеве горела квартира: погибли два человека

В Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире. В результате несчастного случая погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.
По данным спасателей, пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома на улице Ореста Левицкого в Деснянском районе.
Во время разведки спасатели обнаружили тела двух погибших людей. Еще один человек пострадал от огня.
Ликвидация пожара осложнялась из-за запаркованности территории и захламленности квартиры, где возникло возгорание.
Однако сейчас пожар уже ликвидирован.
Напомним, что на днях в курортной Ворохте Ивано-Франковской области произошел пожар в санатории. Из здания эвакуировали более 100 человек.
РБК-Украина также сообщало, что под Киевом вспыхнул пожар в новогоднюю ночь. Спасатели сообщили о гибели двух человек.
Также, как известно, россияне в новогоднюю ночь запускали по Украине дроны. В Киеве упали обломки, это привело к пожарам и разрушениям. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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