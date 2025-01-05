В Киеве горела квартира: погибли два человека

По данным спасателей, пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома на улице Ореста Левицкого в Деснянском районе.

Во время разведки спасатели обнаружили тела двух погибших людей. Еще один человек пострадал от огня.

Ликвидация пожара осложнялась из-за запаркованности территории и захламленности квартиры, где возникло возгорание.

Однако сейчас пожар уже ликвидирован.