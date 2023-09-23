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У Києві горіла квартира в 16-поверхівці (фото)

Фото: в Києві сталась пожежа в багатоповерхівці (facebook.com Сергій Крук)
Автор: Каріна Левицька

В Дарницькому районі Києва сталась пожежа в одній з квартир багатоповерхівки. Декілька людей було евакуйовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві.

За даними ДСНС, сьогодні, 23 вересня, о 19:21 надійшло повідомлення про пожежу в 16-поверховому житловому будинку. На місці було встановлено, що пожежа виникла на балконі однієї з квартир на 6 поверсі.

Загоряння було ліквідовано о 19:57.

 

Рятувальники повідомили, що в ході гасіння та розвідки, з верхніх поверхів було виведено 6 осіб на свіже повітря.

"На щастя, жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпровському районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Постраждало приміщення сервісу побутової техніки.

Також, як повідомлялося, у серпні в житловому будинку Печерського району столиці сталась пожежа, через що постраждала дівчина.

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КиївПожежа