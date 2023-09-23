RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве горела квартира в 16-этажке (фото)

Фото: в Киеве произошел пожар в многоэтажке (facebook.com Сергей Крук)
Автор: Карина Левицкая

В Дарницком районе Киева произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. Несколько человек были эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главноеуправление ГСЧС Украины в Киеве.

По данным ГСЧС, сегодня, 23 сентября, в 19:21 поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме. На месте было установлено, что пожар возник на балконе одной из квартир на 6 этаже.

Возгорание было ликвидировано в 19:57.

 

Спасатели сообщили, что в ходе тушения и разведки с верхних этажей было выведено 6 человек на свежий воздух.

"К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители", - добавили в ГСЧС.

Напомним, недавно в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Пострадали помещения сервиса бытовой техники.

Также, как сообщалось, в августе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПожар