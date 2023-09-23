В Киеве горела квартира в 16-этажке (фото)

По данным ГСЧС, сегодня, 23 сентября, в 19:21 поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме. На месте было установлено, что пожар возник на балконе одной из квартир на 6 этаже.

Возгорание было ликвидировано в 19:57.

Спасатели сообщили, что в ходе тушения и разведки с верхних этажей было выведено 6 человек на свежий воздух.

"К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители", - добавили в ГСЧС.

Напомним, недавно в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Пострадали помещения сервиса бытовой техники.

Также, как сообщалось, в августе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.

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