У Києві горіла багатоповерхівка: постраждала жінка (фото)

Як повідомлялося, 5 листопада в Нивках у Києві горів ресторан японської та європейської кухні "Євразія". На опублікованих у мережі фото та відео було видно сильне задимлення.

Крім того, в Києві сталася пожежа в одній із багатоповерхівок у центрі міста 17 жовтня. У ДСНС повідомляли, що через сильне задимлення з верхніх поверхів було евакуйовано п'ятьох людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.