В Киеве горела многоэтажка: пострадала женщина (фото)

Как сообщалось, 5 ноября в Нивках в Киеве горел ресторан японской и европейской кухни "Евразия". На опубликованных в сети фото и видео было видно сильное задымление.

Кроме того, в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек в центре города 17 октября. В ГСЧС сообщали, что из-за сильного задымления с верхних этажей были эвакуированы пять человек.

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