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В Киеве горела многоэтажка: пострадала женщина (фото)

Фото: в Киеве горела многоэтажка 9 ноября, пострадала женщина (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

9 ноября в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"9 ноября, в 10:00, поступило сообщение о пожаре на Русановском бульваре, Днепровский район", - говорится в сообщении.

Как выяснили спасатели, возгорание произошло на третьем этаже девятиэтажки и огонь распространился на балконы 4 и 5 этажей.

"В 10:55 пожар ликвидировали на площади 90 кв. м. Во время тушения пожара были эвакуированы 6 человек, еще одна женщина передана медикам", - отметили в ГСЧС.

 

 

Как сообщалось, 5 ноября в Нивках в Киеве горел ресторан японской и европейской кухни "Евразия". На опубликованных в сети фото и видео было видно сильное задымление.

Кроме того, в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек в центре города 17 октября. В ГСЧС сообщали, что из-за сильного задымления с верхних этажей были эвакуированы пять человек.

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КиевПожар