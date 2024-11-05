У Києві горить ресторан "Євразія": що відомо (відео)
Зранку у вівторок, 5 листопада, у на Нивках у Києві горить ресторан японської та європейської кухні "Євразія". На опублікованих у мережі фото та відео видно сильне задимлення.
РБК-Україна повідомляє, що про це розповідають столичні Telegram-канали.
На опублікованому Telegram-каналом "Киевский движ" відео о 8:25 помітно, що стовп чорного густого диму підіймається над будівлею ресторану.
"Київ Оперативний" о 8:49 опублікував фото на яких помітно, що диму стало більше – він густим шаром підіймається над будівлею закладу. На місці задимлення працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними Telegram-каналу "Киев Сейчас", станом на 9:43 пожежу ліквідовано. Займання сталося на другому поверсі закладу. Обійшлося без жертв та постраждалих. Причини пожежі у ресторані поки не відомі.
Зазначимо, ресторан знаходиться у столичному парку "Нивки", неподалік станції метро "Нивки". На другому поверсі закладу була літня тераса.
Раніше РБК-Україна розповідало, про смертельну аварію на Теремках у Києві за участю автобуса та двох автомобілів. Це сталося у понеділок, 4 листопада.За даними поліції, 38-річний водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись по вулиці Академіка Заболотного, врізався в автомобілі Niva та Mitsubishi, які зупинилися для ремонту одного з транспортних засобів. Після зіткнення автобус виїхав за межі дороги.
Внаслідок аварії пасажир Niva загинув на місці, а ще четверо осіб отримали важкі поранення й були госпіталізовані. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
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