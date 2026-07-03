У Києві фіксують погіршення якості повітря: кому й де саме зараз краще не гуляти

Головне: Якість повітря : зранку 3 липня у Києві зафіксовано рівень забруднення, що є шкідливим для чутливих груп людей.

: зранку 3 липня у Києві зафіксовано рівень забруднення, що є шкідливим для чутливих груп людей. Найгірші показники : згідно з індексом AQI PM2.5, найвища концентрація забруднювачів спостерігається у Солом'янському, Подільському та Деснянському районах.

: згідно з індексом AQI PM2.5, найвища концентрація забруднювачів спостерігається у Солом'янському, Подільському та Деснянському районах. Стаціонарні дані : пункти моніторингу КМДА фіксують найгірший індекс якості повітря (CAQI) на вулицях Щусєва, Турівська та Архітектора Вербицького.

: пункти моніторингу КМДА фіксують найгірший індекс якості повітря (CAQI) на вулицях Щусєва, Турівська та Архітектора Вербицького. Групи ризику : через шкідливий рівень якості повітря дискомфорт можуть відчувати діти, літні люди, а також особи із захворюваннями легенів чи серця.

: через шкідливий рівень якості повітря дискомфорт можуть відчувати діти, літні люди, а також особи із захворюваннями легенів чи серця. Рекомендації: фахівці радять зачинити вікна, пити більше води, проводити вологе прибирання та відмовитись від активностей на вулиці.

Якість повітря у Києві зранку 3 липня

Виходячи з даних української екологічної системи SaveEcoBot, яка моніторить інформацію про якість повітря в режимі реального часу, зараз у Києві фіксується (в середньому) "шкідливий рівень для чутливих груп".

При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

Станом на 10:00 3 липня 2026 року він дорівнював 124, що вважається шкідливим для чутливих груп забрудненням атмосферного повітря.

Дані системи станом на 10:00 п'ятниці, 3 липня 2026 року (скриншот: saveecobot.com/maps)

В яких районах ситуація найгірша

Найскладніша ситуація з якістю повітря спостерігається в окремих районах міста.

Місцями фіксують "червоний" - шкідливий рівень забруднення (з індексом до 190).

Карта SaveEcoBot станом на ранок п'ятниці, 3 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)

У "рейтингу" SaveEcoBot перелік районів Києва за рівнем забруднення (за індексом AQI PM2.5) є таким:

Солом'янський район - 165;

Подільський район - 160;

Деснянський район - 156;

Печерський район - 143;

Святошинський район - 140;

Дніпровський район - 130;

Шевченківський район - 119;

Дарницький район - 117;

Оболонський район - 107;

Голосіївський район - 98.

Якість повітря у різних районах Києва станом на 10:00 п'ятниці, 3 липня 2026 року (скриншот: saveecobot.com/maps)

Тим часом дані на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря у столиці (виходячи з карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА) фіксують найвищі показники загального індексу якості повітря (100) за адресами:

вулиця Щусєва, 20 (правий берег);

вулиця Турівська, 28 (правий берег);

вулиця Архітектора Вербицького, 26 (лівий берег).

На проспекті Європейського Союзу, 64-Г індекс якості повітря (CAQI) становить 90.

На проспекті Берестейському, 97 - CAQI дорівнює 83.

Найменший показник - 59 - на вулиці Харківське шосе, 7/1 (на лівому березі столиці).

Карта Департаменту КМДА станом на ранок 3 липня (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Варто зауважити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);

SO2 (діоксид сірки);

NO2 (діоксид азоту);

О3 (приземний озон);

CO (оксид вуглецю).

"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Отже, чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Хто в зоні ризику та як діяти

Згідно з інформацією SaveEcoBot, такий рівень забруднення повітря в місті може спричинити дискомфорт при диханні:

у людей із захворюваннями легенів (таких як астма);

у людей із серцевими захворюваннями;

у дітей;

у літніх людей.

Для того, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я, мешканцям і гостям столиці рекомендують: