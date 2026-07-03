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У Києві фіксують погіршення якості повітря: кому й де саме зараз краще не гуляти

10:46 03.07.2026 Пт
4 хв
В яких районах міста ситуація зараз найгірша?
aimg Ірина Костенко
Якість повітря в Києві відчутно погіршилась (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Зранку 3 липня у Києві спостерігається погіршення якості атмосферного повітря. В середньому йдеться про шкідливий для чутливих груп людей рівень забруднення, хоча місцями - навіть більш суттєвий.

Докладніше про поточну ситуацію з якістю повітря у різних районах столиці та поради людям, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Якість повітря: зранку 3 липня у Києві зафіксовано рівень забруднення, що є шкідливим для чутливих груп людей.
  • Найгірші показники: згідно з індексом AQI PM2.5, найвища концентрація забруднювачів спостерігається у Солом'янському, Подільському та Деснянському районах.
  • Стаціонарні дані: пункти моніторингу КМДА фіксують найгірший індекс якості повітря (CAQI) на вулицях Щусєва, Турівська та Архітектора Вербицького.
  • Групи ризику: через шкідливий рівень якості повітря дискомфорт можуть відчувати діти, літні люди, а також особи із захворюваннями легенів чи серця.
  • Рекомендації: фахівці радять зачинити вікна, пити більше води, проводити вологе прибирання та відмовитись від активностей на вулиці.

Якість повітря у Києві зранку 3 липня

Виходячи з даних української екологічної системи SaveEcoBot, яка моніторить інформацію про якість повітря в режимі реального часу, зараз у Києві фіксується (в середньому) "шкідливий рівень для чутливих груп".

При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

Станом на 10:00 3 липня 2026 року він дорівнював 124, що вважається шкідливим для чутливих груп забрудненням атмосферного повітря.

Дані системи станом на 10:00 п'ятниці, 3 липня 2026 року (скриншот: saveecobot.com/maps)

В яких районах ситуація найгірша

Найскладніша ситуація з якістю повітря спостерігається в окремих районах міста.

Місцями фіксують "червоний" - шкідливий рівень забруднення (з індексом до 190).

Карта SaveEcoBot станом на ранок п'ятниці, 3 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)

У "рейтингу" SaveEcoBot перелік районів Києва за рівнем забруднення (за індексом AQI PM2.5) є таким:

  • Солом'янський район - 165;
  • Подільський район - 160;
  • Деснянський район - 156;
  • Печерський район - 143;
  • Святошинський район - 140;
  • Дніпровський район - 130;
  • Шевченківський район - 119;
  • Дарницький район - 117;
  • Оболонський район - 107;
  • Голосіївський район - 98.

Якість повітря у різних районах Києва станом на 10:00 п'ятниці, 3 липня 2026 року (скриншот: saveecobot.com/maps)

Тим часом дані на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря у столиці (виходячи з карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА) фіксують найвищі показники загального індексу якості повітря (100) за адресами:

  • вулиця Щусєва, 20 (правий берег);
  • вулиця Турівська, 28 (правий берег);
  • вулиця Архітектора Вербицького, 26 (лівий берег).

На проспекті Європейського Союзу, 64-Г індекс якості повітря (CAQI) становить 90.

На проспекті Берестейському, 97 - CAQI дорівнює 83.

Найменший показник - 59 - на вулиці Харківське шосе, 7/1 (на лівому березі столиці).

Карта Департаменту КМДА станом на ранок 3 липня (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Варто зауважити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:

  • ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
  • SO2 (діоксид сірки);
  • NO2 (діоксид азоту);
  • О3 (приземний озон);
  • CO (оксид вуглецю).

"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Отже, чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Хто в зоні ризику та як діяти

Згідно з інформацією SaveEcoBot, такий рівень забруднення повітря в місті може спричинити дискомфорт при диханні:

  • у людей із захворюваннями легенів (таких як астма);
  • у людей із серцевими захворюваннями;
  • у дітей;
  • у літніх людей.
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Для того, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я, мешканцям і гостям столиці рекомендують:

  • робити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • закрити вікна;
  • відмовитись від прогулянок чи інших активностей надворі.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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