У Києві фіксують погіршення якості повітря: кому й де саме зараз краще не гуляти

Зранку 3 липня у Києві спостерігається погіршення якості атмосферного повітря. В середньому йдеться про шкідливий для чутливих груп людей рівень забруднення, хоча місцями - навіть більш суттєвий.
Докладніше про поточну ситуацію з якістю повітря у різних районах столиці та поради людям, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Виходячи з даних української екологічної системи SaveEcoBot, яка моніторить інформацію про якість повітря в режимі реального часу, зараз у Києві фіксується (в середньому) "шкідливий рівень для чутливих груп".
При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.
Станом на 10:00 3 липня 2026 року він дорівнював 124, що вважається шкідливим для чутливих груп забрудненням атмосферного повітря.
Найскладніша ситуація з якістю повітря спостерігається в окремих районах міста.
Місцями фіксують "червоний" - шкідливий рівень забруднення (з індексом до 190).
У "рейтингу" SaveEcoBot перелік районів Києва за рівнем забруднення (за індексом AQI PM2.5) є таким:
Тим часом дані на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря у столиці (виходячи з карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА) фіксують найвищі показники загального індексу якості повітря (100) за адресами:
На проспекті Європейського Союзу, 64-Г індекс якості повітря (CAQI) становить 90.
На проспекті Берестейському, 97 - CAQI дорівнює 83.
Найменший показник - 59 - на вулиці Харківське шосе, 7/1 (на лівому березі столиці).
Варто зауважити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:
Отже, чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
Згідно з інформацією SaveEcoBot, такий рівень забруднення повітря в місті може спричинити дискомфорт при диханні:
Для того, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я, мешканцям і гостям столиці рекомендують:
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