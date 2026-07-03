В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: кому и где именно сейчас лучше не гулять

С утра 3 июля в Киеве наблюдается ухудшение качества атмосферного воздуха. В среднем речь идет о вредном для чувствительных групп людей уровне загрязнения, хотя местами - даже более существенном.
Подробнее о текущей ситуации с качеством воздуха в разных районах столицы и советах людям, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Исходя из данных украинской экологической системы SaveEcoBot, которая мониторит информацию о качестве воздуха в режиме реального времени, сейчас в Киеве фиксируется (в среднем) "вредный уровень для чувствительных групп".
При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.
По состоянию на 10:00 3 июля 2026 года он составлял 124, что считается вредным для чувствительных групп загрязнением атмосферного воздуха.
Самая сложная ситуация с качеством воздуха наблюдается в отдельных районах города.
Местами фиксируют "красный" - вредный уровень загрязнения (с индексом до 190).
В "рейтинге" SaveEcoBot перечень районов Киева по уровню загрязнения (по индексу AQI PM2.5) таков:
Между тем данные на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха в столице (исходя из карты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА) фиксируют самые высокие показатели общего индекса качества воздуха (100) по адресам:
На проспекте Европейского Союза 64-Г индекс качества воздуха (CAQI) составляет 90.
На проспекте Берестейском, 97 - CAQI равен 83.
Наименьший показатель - 59 - на улице Харьковское шоссе, 7/1 (на левом берегу столицы).
Стоит заметить, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется обычно автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
Следовательно, чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Согласно информации SaveEcoBot, такой уровень загрязнения воздуха в городе может вызвать дискомфорт при дыхании:
Для того чтобы избежать негативных последствий для здоровья, жителям и гостям столицы рекомендуют:
Напомним, ранее мы сообщали, что Киев накрыл дым из Чернобыля и объясняли, что было с воздухом в столице и откуда взялся запах гари.
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