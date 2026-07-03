В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: кому и где именно сейчас лучше не гулять

Главное: Качество воздуха : с утра 3 июля в Киеве зафиксирован уровень загрязнения, который является вредным для чувствительных групп людей.

: с утра 3 июля в Киеве зафиксирован уровень загрязнения, который является вредным для чувствительных групп людей. Худшие показатели : согласно индексу AQI PM2.5, самая высокая концентрация загрязнителей наблюдается в Соломенском, Подольском и Деснянском районах.

: согласно индексу AQI PM2.5, самая высокая концентрация загрязнителей наблюдается в Соломенском, Подольском и Деснянском районах. Стационарные данные : пункты мониторинга КГГА фиксируют худший индекс качества воздуха (CAQI) на улицах Щусева, Туровская и Архитектора Вербицкого.

: пункты мониторинга КГГА фиксируют худший индекс качества воздуха (CAQI) на улицах Щусева, Туровская и Архитектора Вербицкого. Группы риска : из-за вредного уровня качества воздуха дискомфорт могут ощущать дети, пожилые люди, а также лица с заболеваниями легких или сердца.

: из-за вредного уровня качества воздуха дискомфорт могут ощущать дети, пожилые люди, а также лица с заболеваниями легких или сердца. Рекомендации: специалисты советуют закрыть окна, пить больше воды, проводить влажную уборку и отказаться от активностей на улице.

Качество воздуха в Киеве утром 3 июля

Исходя из данных украинской экологической системы SaveEcoBot, которая мониторит информацию о качестве воздуха в режиме реального времени, сейчас в Киеве фиксируется (в среднем) "вредный уровень для чувствительных групп".

При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.

По состоянию на 10:00 3 июля 2026 года он составлял 124, что считается вредным для чувствительных групп загрязнением атмосферного воздуха.

Данные системы по состоянию на 10:00 пятницы, 3 июля 2026 года (скриншот: saveecobot.com/maps)

В каких районах ситуация самая плохая

Самая сложная ситуация с качеством воздуха наблюдается в отдельных районах города.

Местами фиксируют "красный" - вредный уровень загрязнения (с индексом до 190).

Карта SaveEcoBot по состоянию на утро пятницы, 3 июля (скриншот: saveecobot.com/maps)

В "рейтинге" SaveEcoBot перечень районов Киева по уровню загрязнения (по индексу AQI PM2.5) таков:

Соломенский район - 165;

Подольский район - 160;

Деснянский район - 156;

Печерский район - 143;

Святошинский район - 140;

Днепровский район - 130;

Шевченковский район - 119;

Дарницкий район - 117;

Оболонский район - 107;

Голосеевский район - 98.

Качество воздуха в разных районах Киева по состоянию на 10:00 пятницы, 3 июля 2026 года (скриншот: saveecobot.com/maps)

Между тем данные на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха в столице (исходя из карты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА) фиксируют самые высокие показатели общего индекса качества воздуха (100) по адресам:

улица Щусева, 20 (правый берег);

улица Туровская, 28 (правый берег);

улица Архитектора Вербицкого, 26 (левый берег).

На проспекте Европейского Союза 64-Г индекс качества воздуха (CAQI) составляет 90.

На проспекте Берестейском, 97 - CAQI равен 83.

Наименьший показатель - 59 - на улице Харьковское шоссе, 7/1 (на левом берегу столицы).

Карта Департамента КГГА по состоянию на утро 3 июля (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Стоит заметить, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется обычно автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Следовательно, чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Кто в зоне риска и как действовать

Согласно информации SaveEcoBot, такой уровень загрязнения воздуха в городе может вызвать дискомфорт при дыхании:

у людей с заболеваниями легких (таких как астма);

у людей с сердечными заболеваниями;

у детей;

у пожилых людей.

Для того чтобы избежать негативных последствий для здоровья, жителям и гостям столицы рекомендуют: