У Києві фіксують падіння уламків БПЛА, є пожежа і руйнування

Російська дронова атака

З вечора 21 лютого російські загарбники знову масштабно атакують Україну безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

У Києві повітряну тривогу було оголошено о 21:38. Близько 23:30 у місті було чутно потужні вибухи через роботу ППО.

Додамо, що у Київській області внаслідок падіння уламків "Шахеда" загинула людина і виникла низка пожежі.

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