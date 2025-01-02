В Києві фіксується сильний вітер. В поліції дали поради

Погіршення погоди в Україні

Про те, що у Києві та низці областей України 2 січня очікується погіршення погоди, синоптики попереджали 1 січня.

Синоптики прогнозували сильний вітер. Зокрема, через вітер у Києві зняли головний прапор України.

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