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В Києві фіксується сильний вітер. В поліції дали поради

Фото: в Києві фіксується сильний вітер 2 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Синоптики фіксують сильний вітер в Києві 2 січня. В поліції дали поради при поривах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

За даними "Укргідрометцентру", 2 січня у Києві протягом дня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

В поліції просять дотримуватись простих правил безпеки. А саме:

  • намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
  • тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
     

Погіршення погоди в Україні

Про те, що у Києві та низці областей України 2 січня очікується погіршення погоди, синоптики попереджали 1 січня.

Синоптики прогнозували сильний вітер. Зокрема, через вітер у Києві зняли головний прапор України.

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