В Киеве фиксируется сильный ветер. В полиции дали советы

Ухудшение погоды в Украине

О том, что в Киеве и ряде областей Украины 2 января ожидается ухудшение погоды, синоптики предупреждали 1 января.

Синоптики прогнозировали сильный ветер. В частности, из-за ветра в Киеве сняли главный флаг Украины.

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