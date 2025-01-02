В Киеве фиксируется сильный ветер. В полиции дали советы

Синоптики фиксируют сильный ветер в Киеве 2 января. В полиции дали советы при порывах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
По данным "Укргидрометцентра", 2 января в Киеве в течение дня порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
В полиции просят соблюдать простые правила безопасности. А именно:
О том, что в Киеве и ряде областей Украины 2 января ожидается ухудшение погоды, синоптики предупреждали 1 января.
Синоптики прогнозировали сильный ветер. В частности, из-за ветра в Киеве сняли главный флаг Украины.
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