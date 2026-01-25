В Києві евакуюють маломобільних мешканців після атаки РФ
У Деснянському районі Києва триває евакуація маломобільних мешканців через наслідки атаки 24 січня. Перші 11 осіб уже отримали тимчасовий прихисток у спеціалізованих пансіонатах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Деснянської районної державної адміністрації в місті Києві Максим Бахматов.
"В Деснянському районі Києва продовжується ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої ворожою атакою 24 січня 2026 року. Особлива увага приділяється самотнім маломобільним мешканцям, які не здатні до самообслуговування", - заявив Максим Бахматов.
За оперативної координації Деснянської райдержадміністрації розпочато процес тимчасового переселення таких громадян до закладів із альтернативними джерелами живлення та теплопостачання.
"Наразі згоду на переселення надали 11 особам. Перші мешканці вже були прийняті у Київський геріатричний пансіонат та Київський пансіонат ветеранів праці, які надають екстрено-кризову соціальну послугу підтриманого проживання", - додав він.
Окремо голова адміністрації подякував за сприяння у порятунку маломобільних мешканців району Міністерству соціальної політики України, заступниці голови Київської міської державної адміністрації, Марині Хонді, Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.
Удари по Києву 24 січня
Нагадаємо, що в ніч на 24 січня російські війська здійснили атаки на Київ за допомогою дронів та ракет. У п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. За останніми даними, одна людина загинула, ще щонайменше четверо отримали поранення.
Комунальні служби та енергетики Києва працюють над відновленням подачі електроенергії, тепла та води після нічної масштабної атаки на критичну інфраструктуру.
Найважча ситуація наразі спостерігається на Троєщині, де близько 600 житлових будинків залишаються без електроенергії, тепла та водопостачання.
У різних районах міста відкривають додаткові пункти обігріву для мешканців.