Главная » Жизнь » Общество

В Киеве эвакуируют маломобильных жителей после атаки РФ

Украина, Воскресенье 25 января 2026 17:58
В Киеве эвакуируют маломобильных жителей после атаки РФ Фото: в Киеве продолжается эвакуация маломобильных жителей из-за последствий атаки 24 января (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Деснянском районе Киева продолжается эвакуация маломобильных жителей из-за последствий атаки 24 января. Первые 11 человек уже получили временный приют в специализированных пансионатах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов.

"В Деснянском районе Киева продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной вражеской атакой 24 января 2026 года. Особое внимание уделяется одиноким маломобильным жителям, которые не способны к самообслуживанию", - заявил Максим Бахматов.

При оперативной координации Деснянской райгосадминистрации начат процесс временного переселения таких граждан в учреждения с альтернативными источниками питания и теплоснабжения.

"Сейчас согласие на переселение предоставили 11 лицам. Первые жители уже были приняты в Киевский гериатрический пансионат и Киевский пансионат ветеранов труда, которые предоставляют экстренно-кризисную социальную услугу поддержанного проживания", - добавил он.

Отдельно глава администрации поблагодарил за содействие в спасении маломобильных жителей района Министерство социальной политики Украины, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, Марину Хонду, Департамент социальной и ветеранской политики КГГА.

Фото: в Киеве продолжается эвакуация маломобильных жителей из-за последствий атаки 24 января (facebook.com/mbakhmatov)

Удары по Киеву 24 января

Напомним, что в ночь на 24 января российские войска совершили атаки на Киев с помощью дронов и ракет. В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. По последним данным, один человек погиб, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

Коммунальные службы и энергетики Киева работают над восстановлением подачи электроэнергии, тепла и воды после ночной масштабной атаки на критическую инфраструктуру.

Самая тяжелая ситуация сейчас наблюдается на Троещине, где около 600 жилых домов остаются без электроэнергии, тепла и водоснабжения.

В разных районах города открывают дополнительные пункты обогрева для жителей.

