В Киеве эвакуируют маломобильных жителей после атаки РФ

В Деснянском районе Киева продолжается эвакуация маломобильных жителей из-за последствий атаки 24 января. Первые 11 человек уже получили временный приют в специализированных пансионатах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов.

"В Деснянском районе Киева продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной вражеской атакой 24 января 2026 года. Особое внимание уделяется одиноким маломобильным жителям, которые не способны к самообслуживанию", - заявил Максим Бахматов. При оперативной координации Деснянской райгосадминистрации начат процесс временного переселения таких граждан в учреждения с альтернативными источниками питания и теплоснабжения. "Сейчас согласие на переселение предоставили 11 лицам. Первые жители уже были приняты в Киевский гериатрический пансионат и Киевский пансионат ветеранов труда, которые предоставляют экстренно-кризисную социальную услугу поддержанного проживания", - добавил он. Отдельно глава администрации поблагодарил за содействие в спасении маломобильных жителей района Министерство социальной политики Украины, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, Марину Хонду, Департамент социальной и ветеранской политики КГГА. Фото: в Киеве продолжается эвакуация маломобильных жителей из-за последствий атаки 24 января (facebook.com/mbakhmatov)