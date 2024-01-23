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У Києві евакуюють будинок через не здетоновану бойову частину ракети в квартирі

Фото: у квартирі виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рятівники проводять евакуацію мешканців одного з будинків у Святошинському районі Києва. У квартирі виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram-канал.

"У житловому  будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку", - написав він.

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російські війська вранці 23 січня нанесли ракетний удар по Україні.

За даними КМВА, У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали 18 людей. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива.

Як повідомив речник КМВА Михайло Шаманов, удар по Києву був комбінований. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім - балістичні.

 

 

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