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В Киеве эвакуируют дом из-за не сдетонировавшей боевой части ракеты в квартире

Фото: в квартире обнаружили несдетонировавшую боевую часть ракеты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спасатели проводят эвакуацию жителей одного из домов в Святошинском районе Киева. В квартире обнаружили боевую часть ракеты, которая не сдетонировала.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.

"В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонировавшую боевую часть ракету. Происходит эвакуация людей из дома", – написал он.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российские войска утром 23 января нанесли ракетный удар по Украине.

По данным КГВА, в Киеве один человек погиб еще четыре раненых (большинство - с минно-взрывными травмами).

В Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей; возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме; повреждение нежилой застройки

В Печерском районе - повреждение нежилого здания.

В Соломенском районе - повреждение жилого дома.

Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов, удар по Киеву был комбинированным. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем - баллистические.

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