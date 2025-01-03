В Киеве есть пострадавшая из-за атаки РФ
Во время атаки на Киев в ночь на 3 января пострадала женщина. При этом все цели, которые направлялись на столицу, были сбиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.
По его словам, на этот раз враг нанес удар БпЛА по столице, тревога началась в 4:00 утра и продолжалась более трех часов.
"К счастью, значительных разрушений удалось избежать. Пострадала молодая женщина, которая получила ожог руки, от госпитализации она отказалась", - отметил Ткаченко.
В то же время Силы обороны уничтожили большинство вражеских БПЛА еще на подступах к Киеву, однако есть падения обломков в Голосеевском и Дарницком районах.
Атака РФ на Киев и область
В ночь на 3 января российские войска атаковали дронами Киев и область. В Киеве гремели взрывы, а в Киевской области работала ПВО.
Позже стало известно, что Россия в очередной раз атаковала Киев ударными дронами. Падение обломков зафиксировали в двух районах столицы.
А в Киевской области четыре человека были ранены, один человек погиб из-за падения обломков БПЛА. Погибший, водитель грузовика, умер на месте. также обломки дронов упали на жилой дом.
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