Головна » Новини » Війна в Україні

Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими, - МВС

12:21 14.05.2026 Чт
До пошуково-рятувальних робіт залучено 6 кінологічних розрахунків
aimg Валерій Ульяненко
Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими, - МВС Фото: пошуково-рятувальна операція у Києві (t.me/dsns_telegram)
До ліквідації наслідків масованого удару РФ залучено понад 1500 рятувальників та поліцейських, з них майже 600 - у Києві. У столиці відомо про більш ніж 10 зниклих безвісти, їх пошуки тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Ігоря Клименка.

Він зазначив, що цієї ночі саме Київ зазнав найбільшого ворожого удару, у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція.

"На жаль, відомо про трьох загиблих людей, яких рятувальники дістали з-під завалів. Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти - шукаємо. До пошуку залучено 6 кінологічних розрахунків", - йдеться у його заяві.

Клименко зазначив, що на цій локації понад 30 поранених, рятувальники врятували зі зруйнованого будинку 28 людей.

Він додав, що багато поранених і внаслідок ранкового удару країни-агресорки по Харкову - зафіксовано вже 28 потерпілих.

"Загроза російських ударів може зберігатися, тож слідкуйте за офіційними повідомленнями та перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги", - наголосив глава МВС.

Клименко також розповів, що у столиці розгорнуті пункти прийому заяв до поліції - на зараз слідчі зареєстрували понад 100 звернень щодо пошкодження майна.

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, внаслідок нічного ворожого обстрілу у Дарницькому районі Києва обвалилися конструкції багатоповерхівки. Було зруйнувано цілий під'їзд - 18 квартир.

Також внаслідок удару на АЗС виникла пожежа, у сусідніх будівлях вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодження отримали й розташовані поруч крамниці.

Крім того, частково зруйнований торгівельний центр, який розташований поряд з 9-поверхівкою.

Масований удар по Україні

Зазначимо, у ніч на сьогодні Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням безпілотників та крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет. Основною ціллю для ворога був Київ.

Повітряні сили повідомили, що протягом ночі російські війська випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників. Є руйнування у Києві та Київській області, а також низці інших регіонів України.

