ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

После атаки на Киев более 10 человек считаются пропавшими без вести, - МВД

12:21 14.05.2026 Чт
2 мин
К поисково-спасательным работам привлечено 6 кинологических расчетов
aimg Валерий Ульяненко
После атаки на Киев более 10 человек считаются пропавшими без вести, - МВД Фото: поисково-спасательная операция в Киеве (t.me/dsns_telegram)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

К ликвидации последствий массированного удара РФ привлечено более 1500 спасателей и полицейских, из них почти 600 - в Киеве. В столице известно о более чем 10 пропавших без вести, их поиски продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко.

Читайте также: Как выглядит 9-этажка в Дарницком районе Киева после удара: репортаж РБК-Украина

Он отметил, что этой ночью именно Киев подвергся наибольшему вражескому удару, в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция.

"К сожалению, известно о трех погибших людях, которых спасатели достали из-под завалов. Есть информация о более 10 пропавших без вести - ищем. К поиску привлечено 6 кинологических расчетов", - говорится в его заявлении.

Клименко отметил, что на этой локации более 30 раненых, спасатели спасли из разрушенного дома 28 человек.

Он добавил, что много раненых и в результате утреннего удара страны-агрессора по Харькову - зафиксировано уже 28 пострадавших.

"Угроза российских ударов может сохраняться, поэтому следите за официальными сообщениями и находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги", - подчеркнул глава МВД.

Клименко также рассказал, что в столице развернуты пункты приема заявлений в полицию - на сейчас следователи зарегистрировали более 100 обращений о повреждении имущества.

Ночная атака на Киев

Напомним, в результате ночного вражеского обстрела в Дарницком районе Киева обвалились конструкции многоэтажки. Был разрушен целый подъезд - 18 квартир.

Также в результате удара на АЗС возник пожар, в соседних зданиях взрывной волной выбило окна, повреждения получили и расположенные рядом магазины.

Кроме того, частично разрушен торговый центр, который расположен рядом с 9-этажкой.

Массированный удар по Украине

Отметим, в ночь на сегодня Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар с применением беспилотников и крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет. Основной целью для врага был Киев.

Воздушные силы сообщили, что в течение ночи российские войска выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. Есть разрушения в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов Украины.

Подробнее о последствиях ночной массированной атаки по Украине - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Обстрел Киева Война в Украине
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес