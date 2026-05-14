После атаки на Киев более 10 человек считаются пропавшими без вести, - МВД
К ликвидации последствий массированного удара РФ привлечено более 1500 спасателей и полицейских, из них почти 600 - в Киеве. В столице известно о более чем 10 пропавших без вести, их поиски продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко.
Он отметил, что этой ночью именно Киев подвергся наибольшему вражескому удару, в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция.
"К сожалению, известно о трех погибших людях, которых спасатели достали из-под завалов. Есть информация о более 10 пропавших без вести - ищем. К поиску привлечено 6 кинологических расчетов", - говорится в его заявлении.
Клименко отметил, что на этой локации более 30 раненых, спасатели спасли из разрушенного дома 28 человек.
Он добавил, что много раненых и в результате утреннего удара страны-агрессора по Харькову - зафиксировано уже 28 пострадавших.
"Угроза российских ударов может сохраняться, поэтому следите за официальными сообщениями и находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги", - подчеркнул глава МВД.
Клименко также рассказал, что в столице развернуты пункты приема заявлений в полицию - на сейчас следователи зарегистрировали более 100 обращений о повреждении имущества.
Ночная атака на Киев
Напомним, в результате ночного вражеского обстрела в Дарницком районе Киева обвалились конструкции многоэтажки. Был разрушен целый подъезд - 18 квартир.
Также в результате удара на АЗС возник пожар, в соседних зданиях взрывной волной выбило окна, повреждения получили и расположенные рядом магазины.
Кроме того, частично разрушен торговый центр, который расположен рядом с 9-этажкой.
Массированный удар по Украине
Отметим, в ночь на сегодня Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар с применением беспилотников и крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет. Основной целью для врага был Киев.
Воздушные силы сообщили, что в течение ночи российские войска выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. Есть разрушения в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов Украины.
